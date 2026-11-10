德国新租金上涨3.5%——《明镜》周刊

德国多户住宅公寓的新租金在第三季度较去年同期上涨3.5%。《明镜》周刊援引德国抵押贷款银行协会（VDP）的数据报道了这一消息。

VDP代表约50家房地产融资机构，其中包括德意志银行、德国商业银行、储蓄银行和土地银行。该协会表示，租赁市场的局势正在进一步恶化。上一季度，新租金上涨了3.2%。协会首席执行官延斯·托尔克米特表示，大城市的情况尤其紧张。

实际交易数据

VDP指数基于700多家德国银行在抵押贷款融资框架内提供的已实际达成的房地产买卖和租赁交易数据。该指数由vdp Research编制，是德国联邦银行房地产价格监测的一部分。与对房源广告的分析不同，这些数据考虑了最终商定的价格和租金。

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住房价格上涨放缓

与此同时，住宅房地产在第三季度同比上涨1%。私人住宅价格上涨1.3%，产权公寓价格上涨2.3%，多户住宅价格上涨0.5%。

住宅房地产价格涨幅最大的是汉堡，为2.4%；法兰克福为1.6%；科隆为1.4%。斯图加特则录得小幅下降。与第二季度相比，七个最大城市以及全国平均价格均略有下降。与此同时，十年期抵押贷款利率超过4%。

据估计，德国缺少超过100万套公寓。根据联邦建筑、城市和空间发展研究所的分析，到2030年，每年约需要32万套新公寓，而Ifo预计2027年和2028年竣工住房将不足20万套。

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