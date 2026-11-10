В Польше президент Кароль Навроцкий присвоил генеральские звания десяти офицерам Войска Польского. Как сообщает RMF24, кандидатуры представил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, а список офицеров опубликовало Бюро национальной безопасности Польши.

Повышения до высших генеральских званий

Оперативный командующий видами Вооружённых сил генерал-майор лётчик Иринеуш Новак получил звание генерал-лейтенанта. Начальник управления подготовки P-7 Генерального штаба Войска Польского бригадный генерал Рафал Мерник был повышен до генерал-майора.

Новые бригадные генералы

Звание бригадного генерала присвоили восьми полковникам:

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командующему 6-й воздушно-десантной бригадой Пётру Бенеку;

командующему 3-й Варшавской ракетной бригадой противовоздушной обороны Мариушу Чечко;

заместителю начальника Агентства вооружений Роберту Фромхольцу;

заместителю президента Агентства военного имущества Пшемыславу Гоголиньскому;

командующему 1-й бригадой армейской авиации полковнику-лётчику Кшиштофу Квятковскому;

командующему 11-й Малопольской бригадой территориальной обороны Томашу Лисеку;

командующему 1-й Поморской логистической бригадой Анджею Магере;

начальнику управления организации и кадровых ресурсов P-1 Генерального штаба Войска Польского Богдану Сове.

Церемония вручения актов о присвоении званий запланирована на 11 ноября 2026 года во время центральных мероприятий ко Дню национальной независимости Польши.

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