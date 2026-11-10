Президент Навроцкий присвоил генеральские звания десяти офицерам Польши — RMF24
В Польше президент Кароль Навроцкий присвоил генеральские звания десяти офицерам Войска Польского. Как сообщает RMF24, кандидатуры представил министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш, а список офицеров опубликовало Бюро национальной безопасности Польши.
Повышения до высших генеральских званий
Оперативный командующий видами Вооружённых сил генерал-майор лётчик Иринеуш Новак получил звание генерал-лейтенанта. Начальник управления подготовки P-7 Генерального штаба Войска Польского бригадный генерал Рафал Мерник был повышен до генерал-майора.
Новые бригадные генералы
Звание бригадного генерала присвоили восьми полковникам:
Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.
- командующему 6-й воздушно-десантной бригадой Пётру Бенеку;
- командующему 3-й Варшавской ракетной бригадой противовоздушной обороны Мариушу Чечко;
- заместителю начальника Агентства вооружений Роберту Фромхольцу;
- заместителю президента Агентства военного имущества Пшемыславу Гоголиньскому;
- командующему 1-й бригадой армейской авиации полковнику-лётчику Кшиштофу Квятковскому;
- командующему 11-й Малопольской бригадой территориальной обороны Томашу Лисеку;
- командующему 1-й Поморской логистической бригадой Анджею Магере;
- начальнику управления организации и кадровых ресурсов P-1 Генерального штаба Войска Польского Богдану Сове.
Церемония вручения актов о присвоении званий запланирована на 11 ноября 2026 года во время центральных мероприятий ко Дню национальной независимости Польши.