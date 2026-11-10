В Великобритании после запуска правительственной кампании Be Ready покупатели стали чаще приобретать бутилированную воду, консервы и антисептики для рук. Кампания призывает домохозяйства подготовиться к перебоям в работе критически важных служб, в частности из-за кибератак или экстремальных погодных явлений, продолжительностью до трёх дней.

Продажи товаров первой необходимости выросли

По данным The Guardian, в течение 10 дней после начала кампании продажи антисептиков выросли на 83% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи бутилированной воды увеличились на 67%, а консервированных продуктов и продуктов в банках — на 37%.

Число людей, ежедневно покупавших мясные консервы, выросло на 43% — это примерно на 400 тысяч покупателей больше каждый день. В то же время типичный объём купленного товара оставался на уровне около 500 граммов, что, по оценке аналитиков, свидетельствует не о массовой скупке, а о добавлении необходимых товаров в обычную еженедельную корзину.

Аналитики не фиксируют панических закупок

Руководитель направления исследований розничной торговли и потребителей Worldpanel by Numerator Фрейзер Маккевитт отметил, что покупатели обратили внимание на рекомендации правительства, однако в октябре бутилированную воду покупала менее чем треть домохозяйств. По его словам, рост обеспечили люди, купившие рекомендованные товары, а не те, кто заполнял тележки большими запасами.

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Отдельное исследование Barclays показало, что 27% опрошенных уже запасались или рассматривали возможность запасаться продуктами питания и напитками. Среди людей в возрасте от 18 до 34 лет 31% сообщил, что имеет достаточный запас еды и питьевой воды как минимум на три дня, тогда как среди респондентов старше 55 лет таких было 53%. Покупатели также чаще приобретали батарейки, фонарики, средства гигиены и лекарства.

Цены на продукты снова ускорились

Исследование Worldpanel by Numerator также зафиксировало ускорение продовольственной инфляции до 2,6% за четыре недели до 1 ноября — против 2,5% месяцем ранее. В то же время общие продажи британских продуктовых ретейлеров в октябре выросли на 2,2% в годовом выражении.

Продажи Ocado выросли на 12,3% за 12 недель до 1 ноября, а доля компании на рынке достигла совместного рекордного уровня 2,3%. Lidl увеличил продажи на 6,6% и обогнал Morrisons, став пятым по величине продуктовым ретейлером страны. Asda стала единственной крупной сетью, сообщившей о снижении продаж — на 0,5%.

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