W Wielkiej Brytanii po uruchomieniu rządowej kampanii Be Ready klienci zaczęli częściej kupować wodę butelkowaną, konserwy i środki do dezynfekcji rąk. Kampania wzywa gospodarstwa domowe do przygotowania się na zakłócenia w funkcjonowaniu kluczowych usług, w tym spowodowane cyberatakami lub ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, trwające do trzech dni.

Sprzedaż artykułów pierwszej potrzeby wzrosła

Według The Guardian, w ciągu 10 dni po rozpoczęciu kampanii sprzedaż środków do dezynfekcji rąk wzrosła o 83% w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku. Sprzedaż wody butelkowanej zwiększyła się o 67%, a produktów konserwowych i produktów w słoikach — o 37%.

Liczba osób, które codziennie kupowały konserwy mięsne, wzrosła o 43% — czyli o około 400 tys. klientów dziennie więcej. Jednocześnie typowa ilość kupowanego towaru utrzymywała się na poziomie około 500 gramów, co zdaniem analityków wskazuje nie na masowe wykupywanie, lecz na dodawanie potrzebnych produktów do zwykłego cotygodniowego koszyka.

Analitycy nie odnotowują panicznych zakupów

Fraser McKevitt, szef działu badań handlu detalicznego i konsumentów w Worldpanel by Numerator, zaznaczył, że klienci zwrócili uwagę na rządowe zalecenia, jednak w październiku wodę butelkowaną kupiła mniej niż jedna trzecia gospodarstw domowych. Jego zdaniem wzrost zapewnili ludzie, którzy kupili zalecane produkty, a nie ci, którzy wypełniali wózki dużymi zapasami.

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Oddzielne badanie Barclays wykazało, że 27% ankietowanych już gromadziło lub rozważało gromadzenie żywności i napojów. Wśród osób w wieku od 18 do 34 lat 31% poinformowało, że ma wystarczający zapas żywności i wody pitnej na co najmniej trzy dni, podczas gdy wśród respondentów w wieku powyżej 55 lat odsetek ten wyniósł 53%. Klienci częściej kupowali także baterie, latarki, artykuły higieniczne i leki.

Ceny żywności ponownie przyspieszyły

Badanie Worldpanel by Numerator odnotowało także przyspieszenie inflacji żywności do 2,6% w ciągu czterech tygodni do 1 listopada, wobec 2,5% miesiąc wcześniej. Jednocześnie łączna sprzedaż brytyjskich detalistów spożywczych w październiku wzrosła o 2,2% rok do roku.

Sprzedaż Ocado wzrosła o 12,3% w ciągu 12 tygodni do 1 listopada, a udział firmy w rynku osiągnął wspólny rekordowy poziom 2,3%. Lidl zwiększył sprzedaż o 6,6% i wyprzedził Morrisons, stając się piątym co do wielkości detalistą spożywczym w kraju. Asda była jedyną dużą siecią, która poinformowała o spadku sprzedaży — o 0,5%.

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