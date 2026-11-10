У Британії різко зріс попит на воду й консерви після кампанії уряду — The Guardian

У Великій Британії після запуску урядової кампанії Be Ready покупці почали частіше купувати бутильовану воду, консерви та антисептики для рук. Кампанія закликає домогосподарства підготуватися до перебоїв у роботі критично важливих послуг, зокрема через кібератаки або екстремальні погодні явища, тривалістю до трьох днів.

Продажі товарів першої потреби зросли

За даними The Guardian, упродовж 10 днів після старту кампанії продажі антисептиків зросли на 83% порівняно з таким самим періодом торік. Продажі бутильованої води збільшилися на 67%, а консервованих продуктів і продуктів у банках — на 37%.

Кількість людей, які щодня купували м'ясні консерви, зросла на 43% — це приблизно на 400 тисяч покупців більше щодня. Водночас типовий обсяг придбаного товару залишався на рівні близько 500 грамів, що, за оцінкою аналітиків, свідчить не про масове скуповування, а про додавання необхідних товарів до звичайного щотижневого кошика.

Аналітики не фіксують панічних закупівель

Керівник напряму роздрібної торгівлі та споживчих досліджень Worldpanel by Numerator Фрейзер Маккевітт зазначив, що покупці звернули увагу на урядові рекомендації, однак менш ніж третина домогосподарств купувала бутильовану воду в жовтні. За його словами, зростання забезпечили люди, які придбали рекомендовані товари, а не ті, хто заповнював візки великими запасами.

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Окреме дослідження Barclays показало, що 27% опитаних уже накопичували або розглядали можливість накопичувати продукти й напої. Серед людей віком від 18 до 34 років 31% повідомив, що має достатній запас їжі та питної води щонайменше на три дні, тоді як серед респондентів віком від 55 років таких було 53%. Покупці також частіше купували батарейки, ліхтарики, засоби гігієни та ліки.

Ціни на продукти знову прискорилися

Дослідження Worldpanel by Numerator також зафіксувало прискорення продуктової інфляції до 2,6% за чотири тижні до 1 листопада — проти 2,5% місяцем раніше. Водночас загальні продажі британських продуктових ритейлерів у жовтні зросли на 2,2% у річному вимірі.

Продажі Ocado зросли на 12,3% за 12 тижнів до 1 листопада, а частка компанії на ринку сягнула спільного рекордного рівня 2,3%. Lidl збільшив продажі на 6,6% і випередив Morrisons, ставши п'ятим за розміром продуктовим ритейлером країни. Asda стала єдиною великою мережею, яка повідомила про зниження продажів — на 0,5%.

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