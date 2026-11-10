英国政府启动“Be Ready”宣传活动后，消费者开始更频繁地购买瓶装水、罐头食品和免洗洗手液。该活动呼吁家庭为关键服务中断做好准备，包括因网络攻击或极端天气事件导致、持续最长三天的中断。

生活必需品销售额上升

据《卫报》报道，在该活动启动后的10天内，免洗洗手液销量较去年同期增长83%。瓶装水销量增长67%，罐头食品和瓶装食品销量增长37%。

每日购买肉类罐头的人数增长43%，即每天约多出40万名消费者。与此同时，典型购买量维持在约500克，分析人士认为，这表明并非大规模囤购，而是在日常每周购物篮中加入必需品。

分析人士未发现恐慌性采购

Worldpanel by Numerator零售与消费者研究负责人弗雷泽·麦凯维特表示，消费者注意到了政府的建议，但10月份购买瓶装水的家庭不足三分之一。他说，销量增长来自购买建议商品的人，而不是用大量储备装满购物车的人。

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巴克莱银行的另一项研究显示，27%的受访者已经囤积或正考虑囤积食品和饮料。在18至34岁人群中，31%表示拥有至少可维持三天的充足食品和饮用水储备；而在55岁以上受访者中，这一比例为53%。消费者也更频繁地购买电池、手电筒、卫生用品和药品。

食品价格涨幅再次加快

Worldpanel by Numerator的研究还显示，截至11月1日的四周内，食品通胀加快至2.6%，而一个月前为2.5%。与此同时，英国食品零售商10月份的总销售额同比增长2.2%。

截至11月1日的12周内，Ocado销售额增长12.3%，其市场份额达到并列创纪录的2.3%。Lidl销售额增长6.6%，超过Morrisons，成为英国第五大食品零售商。Asda是唯一报告销售额下降的大型连锁企业，降幅为0.5%。

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