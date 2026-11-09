Руководители DC Studios Ганн и Сафран покинут должности — The Verge

Джеймс Ганн и Питер Сафран вскоре покинут должности со-генеральных директоров DC Studios. Их заменит бывший старший вице-президент Marvel по производству и развитию Джереми Лэтчем, который возглавит студию с 1 декабря.

Смена руководства

Ганн и Сафран руководили DC Studios с 2022 года. Как сообщает The Verge, Лэтчем будет подчиняться сопредседателям Skydance Motion Picture Group Дане Голдберг и Джошу Гринстайну.

По данным Deadline, Ганн и Сафран продолжат работать продюсерами над различными проектами DC. Они также работают над продолжением фильма о Супермене под названием Man of Tomorrow.

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Новый проект Ганна

В публикации в Instagram Ганн сообщил, что они с Сафраном присоединились к еще одному проекту DC, сценарий которого он пишет. По его словам, работа в DC Studios была сложной, а корпоративная составляющая должности ему не нравилась; он также отметил, что Сафран брал на себя основную тяжесть этой работы.

Смена руководства происходит после завершения крупного слияния Paramount и Warner Bros., в результате которого была сформирована объединенная компания Skydance во главе с генеральным директором Дэвидом Эллисоном.

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