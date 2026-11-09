DC Studios负责人冈恩和萨夫兰将卸任——The Verge

詹姆斯·冈恩和彼得·萨夫兰将很快卸任DC Studios联合首席执行官一职。曾任漫威制作与开发高级副总裁的杰里米·莱切姆将接替他们，并于12月1日起领导该工作室。

领导层变动

冈恩和萨夫兰自2022年起领导DC Studios。据The Verge报道，莱切姆将向Skydance Motion Picture Group联席主席达娜·戈德伯格和乔什·格林斯坦汇报。

据Deadline报道，冈恩和萨夫兰将继续担任多个DC项目的制片人。他们还在开发一部名为《Man of Tomorrow》的超人电影续集。

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冈恩的新项目

冈恩在Instagram发文称，他和萨夫兰已加入另一个DC项目，该项目的剧本由他撰写。他表示，在DC Studios的工作很困难，他不喜欢该职位的企业管理部分；他还指出，萨夫兰承担了这项工作的主要负担。

此次领导层变动发生在派拉蒙与华纳兄弟的大型合并完成之后，此次合并促成了由首席执行官大卫·埃里森领导的合并后公司Skydance的成立。

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