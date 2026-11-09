Szefowie DC Studios Gunn i Safran odejdą ze stanowisk — The Verge

James Gunn i Peter Safran wkrótce odejdą ze stanowisk współdyrektorów generalnych DC Studios. Zastąpi ich były starszy wiceprezes Marvela ds. produkcji i rozwoju Jeremy Latcham, który pokieruje studiem od 1 grudnia.

Zmiana kierownictwa

Gunn i Safran kierowali DC Studios od 2022 roku. Jak informuje The Verge, Latcham będzie podlegał współprzewodniczącym Skydance Motion Picture Group, Danie Goldberg i Joshowi Greensteinowi.

Według Deadline Gunn i Safran będą nadal pracować jako producenci przy różnych projektach DC. Pracują także nad kontynuacją filmu o Supermanie zatytułowaną Man of Tomorrow.

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Nowy projekt Gunna

W poście na Instagramie Gunn poinformował, że wraz z Safranem dołączyli do kolejnego projektu DC, do którego pisze scenariusz. Jak stwierdził, praca w DC Studios była trudna, a korporacyjna część stanowiska mu nie odpowiadała; zaznaczył również, że Safran brał na siebie główny ciężar tej pracy.

Zmiana kierownictwa następuje po zakończeniu dużej fuzji Paramount i Warner Bros., w wyniku której powstała połączona spółka Skydance kierowana przez dyrektora generalnego Davida Ellisona.

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