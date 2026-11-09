В США армия передала системы Launched Effects 11 из 12 штабных дивизий, а также всем многодоменным оперативным группам (MDTF). Об этом сообщает Breaking Defense со ссылкой на подполковника Хантера Грея, менеджера программы Launched Effects в Program Acquisition Executive Maneuver Air.

По словам Грея, поставки осуществляются в рамках меморандума министра обороны Пита Хегсета Drone Dominance, изданного в 2025 году. Документ предусматривал оснащение каждой штабной дивизии и MDTF такими системами до конца 2026 года. Поставки для последней, 12-й дивизии планируют начать в следующем месяце. Названия дивизий, уже получивших системы, не раскрываются.

Возможности систем

Launched Effects — это беспилотные летательные аппараты или полезные нагрузки, запускаемые с пилотируемых самолетов, наземных транспортных средств или морских платформ. В зависимости от дальности полета и полезной нагрузки они могут обеспечивать кинетические и некинетические возможности и расширять возможности подразделений без прямого подвергания персонала опасности.

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Армия США также закупает для этих систем различные полезные нагрузки, в частности для разведки, наблюдения и рекогносцировки, радиоэлектронной борьбы и кинетических задач. По словам Грея, конфигурацию полезной нагрузки можно менять почти в реальном времени в соответствии с потребностями конкретного подразделения.

Поставки Griffon Aerospace

Большинство переданных систем составляли дальнобойные возможности, предоставленные компанией Griffon Aerospace. По словам Грея, компания способна ежемесячно поставлять армии сотни систем, а первую партию ее аппаратов доставили примерно через три недели после определения необходимости нарастить поставки.

Общее количество переданных систем военные не раскрыли. Грей и президент Griffon Aerospace Джордан Френч также не назвали все платформы, полученные армией, однако сообщили о поставках систем из более широкой линейки Launched Effects компании, включая беспилотник Outlaw.

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