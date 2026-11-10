Президент и премьер Польши возглавили марш в Кракове — BBC News

Тысячи людей в Польше в понедельник вечером приняли участие в молчаливом марше в Кракове в память о погибших и пострадавших во время стрельбы в выходные. Колонну возглавили президент Польши Кароль Навроцкий и премьер-министр Дональд Туск — политические оппоненты. Об этом сообщает BBC News.

Участники дошли до исторической Рыночной площади Кракова, где трубач сыграл с башни. Люди несли цветы и свечи и оставляли их в местах, где погибли люди. Магазины и кафе вокруг площади постепенно снова наполняются посетителями, однако атмосфера в районе остается подавленной.

Расследование стрельбы

Местные СМИ назвали вероятным нападавшим 24-летнего Михала Оксиньского. Он получил критические ранения в перестрелке с полицией, не пришел в сознание и умер в больнице утром в понедельник.

Первоначально министр внутренних дел Польши заявил, что Оксиньский мог руководствоваться ультраправыми экстремистскими взглядами. В то же время Национальная прокуратура сообщила, что пока преждевременно утверждать о его идеологических мотивах. Следователи изучают электронные устройства и нашивки на его одежде в военном стиле. По данным прокуратуры, в спальне мужчины находился желтый флаг Гадсдена с изображением змеи.

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В доме Оксиньского также нашли тела его родителей и сестры. Следствие предполагает, что он застрелил их, а затем проехал около 200 км на юг до Кракова.

Оружие и раненые полицейские

В автомобиле вероятного нападавшего обнаружили четыре единицы огнестрельного оружия и сотни патронов. Оружие на законных основаниях принадлежало Оксиньскому и его отцу. Они были членами спортивного клуба, где есть тир. Правительство Польши объявило о срочном пересмотре правил, определяющих право на владение оружием, включая психологическое тестирование.

Во время нападения погибли шесть человек. Среди жертв — польская художница в возрасте около 50 лет, мать четверых детей. Еще несколько водителей конных экипажей получили тяжелые ранения. Возле места, где полиция остановила автомобиль нападавшего, люди также оставляют цветы в поддержку раненых правоохранителей. Состояние полицейского Якуба Кулика, раненного в грудь, остается тяжелым.

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