波兰总统和总理率领克拉科夫游行——BBC News

波兰数千人周一晚间参加了在克拉科夫举行的默哀游行，悼念周末枪击事件中的遇难者和伤者。游行队伍由政治对手——波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基和总理唐纳德·图斯克率领。据BBC News报道。

参与者走到克拉科夫历史悠久的集市广场，一名号手从塔楼上吹响号角。人们带着鲜花和蜡烛，并将它们放在有人遇难的地点。广场周围的商店和咖啡馆正逐渐再次迎来顾客，但该地区的氛围仍然沉重。

枪击事件调查

当地媒体称，24岁的米哈乌·奥克辛斯基是疑似袭击者。他在与警方的交火中受重伤，未恢复意识，并于周一上午在医院死亡。

波兰内政部长最初表示，奥克辛斯基可能受到极右翼极端主义观点驱使。与此同时，国家检察院表示，目前断言其具有意识形态动机还为时过早。调查人员正在检查电子设备以及他军装风格衣物上的徽章。检察院称，在该男子卧室内发现了一面绘有蛇图案的黄色加兹登旗。

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奥克辛斯基父母和妹妹的遗体也在其家中被发现。调查认为，他开枪杀害了他们，随后向南行驶约200公里抵达克拉科夫。

武器与受伤警察

在疑似袭击者的汽车内发现了四支枪械和数百发弹药。这些武器由奥克辛斯基及其父亲合法持有。两人都是一家设有射击场的体育俱乐部成员。波兰政府宣布紧急审查有关持有枪械权利的规定，包括心理测试。

袭击造成六人死亡。遇难者包括一名约50岁的波兰女艺术家，她是四个孩子的母亲。还有数名马车车夫受重伤。在警方拦截袭击者车辆的地点附近，人们也在献花，以支持受伤的执法人员。胸部中枪的警察雅库布·库利克情况仍然危急。

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