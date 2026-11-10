Президент і прем’єр Польщі очолили марш у Кракові — BBC News

У Польщі тисячі людей у понеділок увечері взяли участь у мовчазному марші в Кракові на пам’ять про загиблих і поранених під час стрілянини у вихідні. Колону очолили президент Польщі Кароль Навроцький та прем’єр-міністр Дональд Туск — політичні опоненти. Про це повідомляє BBC News.

Учасники дійшли до історичної Ринкової площі Кракова, де сурмач заграв із вежі. Люди несли квіти та свічки й залишали їх на місцях, де загинули люди. Крамниці та кафе навколо площі поступово знову заповнюються відвідувачами, однак атмосфера в районі залишається пригніченою.

Розслідування стрілянини

Ймовірним нападником місцеві медіа назвали 24-річного Міхала Оксінського. Він зазнав критичних поранень у перестрілці з поліцією, не прийшов до тями та помер у лікарні вранці в понеділок.

Спочатку міністр внутрішніх справ Польщі заявив, що Оксінський міг керуватися ультраправими екстремістськими поглядами. Водночас Національна прокуратура повідомила, що наразі передчасно стверджувати про його ідеологічні мотиви. Слідчі вивчають електронні пристрої та значки на його одязі у військовому стилі. За даними прокуратури, у спальні чоловіка був жовтий прапор Гадсдена із зображенням змії.

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У будинку Оксінського також знайшли тіла його батьків і сестри. Слідство припускає, що він застрелив їх, а потім проїхав близько 200 км на південь до Кракова.

Зброя та поранені поліцейські

У машині ймовірного нападника виявили чотири одиниці вогнепальної зброї та сотні набоїв. Зброя законно належала Оксінському та його батькові. Вони були членами спортивного клубу, де є тир. Уряд Польщі оголосив терміновий перегляд правил, що визначають право на володіння зброєю, зокрема психологічного тестування.

Під час нападу загинули шестеро людей. Серед жертв — польська художниця віком близько 50 років, мати чотирьох дітей. Ще кілька водіїв кінних карет дістали тяжкі поранення. Біля місця, де поліція зупинила автомобіль нападника, люди також залишають квіти на підтримку поранених правоохоронців. Стан поліцейського Якуба Куліка, якого поранили в груди, залишається тяжким.

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