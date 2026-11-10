Prezydent i premier Polski poprowadzili marsz w Krakowie — BBC News

Tysiące osób w Polsce wzięły udział w poniedziałek wieczorem w cichym marszu w Krakowie, upamiętniającym zabitych i rannych w strzelaninie w weekend. Kolumnę poprowadzili prezydent Polski Karol Nawrocki i premier Donald Tusk — polityczni przeciwnicy. Poinformowało o tym BBC News.

Uczestnicy dotarli na historyczny Rynek Główny w Krakowie, gdzie trębacz zagrał z wieży. Ludzie nieśli kwiaty i świece, które zostawiali w miejscach, gdzie zginęli ludzie. Sklepy i kawiarnie wokół rynku stopniowo ponownie zapełniają się gośćmi, jednak atmosfera w okolicy pozostaje przygnębiająca.

Śledztwo w sprawie strzelaniny

Lokalne media wskazały 24-letniego Michała Oksińskiego jako prawdopodobnego napastnika. Odniósł on krytyczne obrażenia w strzelaninie z policją, nie odzyskał przytomności i zmarł w szpitalu w poniedziałek rano.

Początkowo minister spraw wewnętrznych Polski oświadczył, że Oksiński mógł kierować się ultranacjonalistycznymi ekstremistycznymi poglądami. Jednocześnie Prokuratura Krajowa przekazała, że na obecnym etapie przedwczesne jest twierdzenie, iż miał on motywy ideologiczne. Śledczy badają urządzenia elektroniczne oraz naszywki na jego odzieży w stylu wojskowym. Według prokuratury w sypialni mężczyzny znajdowała się żółta flaga Gadsdena z wizerunkiem węża.

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W domu Oksińskiego znaleziono także ciała jego rodziców i siostry. Śledczy przypuszczają, że zastrzelił ich, a następnie przejechał około 200 km na południe do Krakowa.

Broń i ranni policjanci

W samochodzie prawdopodobnego napastnika znaleziono cztery sztuki broni palnej i setki nabojów. Broń legalnie należała do Oksińskiego i jego ojca. Byli oni członkami klubu sportowego, w którym znajduje się strzelnica. Rząd Polski ogłosił pilny przegląd zasad określających prawo do posiadania broni, w tym testów psychologicznych.

W ataku zginęło sześć osób. Wśród ofiar była polska artystka w wieku około 50 lat, matka czworga dzieci. Kilku woźniców powozów konnych odniosło także ciężkie obrażenia. W pobliżu miejsca, w którym policja zatrzymała samochód napastnika, ludzie również zostawiają kwiaty na znak wsparcia dla rannych funkcjonariuszy. Stan policjanta Jakuba Kulika, który został postrzelony w klatkę piersiową, pozostaje ciężki.

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