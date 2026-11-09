美国陆军已向12个司令部师中的11个，以及所有多域特遣部队（MDTF）交付Launched Effects系统。据Breaking Defense报道，该消息援引Program Acquisition Executive Maneuver Air的Launched Effects项目经理亨特·格雷中校的话。

格雷表示，这些交付工作依据国防部长皮特·赫格塞思于2025年发布的“Drone Dominance”备忘录进行。该文件规定，到2026年底前为每个司令部师和MDTF配备此类系统。对最后一个、即第12个师的交付计划于下个月开始。已接收系统的师名称未予披露。

系统能力

Launched Effects是从有人驾驶飞机、地面车辆或海上平台发射的无人机或有效载荷。根据飞行距离和有效载荷的不同，它们可提供动能和非动能能力，并在不让人员直接面临危险的情况下扩展部队能力。

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美国陆军还为这些系统采购各种有效载荷，包括用于情报、监视和侦察、电子战以及动能任务的载荷。格雷表示，可根据特定部队的需求，几乎实时地更改有效载荷配置。

Griffon Aerospace的交付

已交付系统中的大多数为Griffon Aerospace提供的远程能力。格雷表示，该公司每月可向陆军交付数百套系统，其飞行器的首批产品在确定需要增加交付量后约三周送达。

军方未披露已交付系统的总数。格雷和Griffon Aerospace总裁乔丹·弗伦奇也未说明陆军获得的所有平台，但表示已交付该公司更广泛Launched Effects产品线中的系统，其中包括Outlaw无人机。

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