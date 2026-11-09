W Stanach Zjednoczonych armia przekazała systemy Launched Effects 11 z 12 dywizji sztabowych, a także wszystkim wielodomenowym grupom zadaniowym (MDTF). Poinformował o tym Breaking Defense, powołując się na podpułkownika Huntera Graya, kierownika programu Launched Effects w Program Acquisition Executive Maneuver Air.

Według Graya dostawy są realizowane w ramach memorandum sekretarza obrony Pete'a Hegsetha Drone Dominance, wydanego w 2025 roku. Dokument przewidywał wyposażenie każdej dywizji sztabowej i MDTF w takie systemy do końca 2026 roku. Dostawy dla ostatniej, 12. dywizji mają rozpocząć się w przyszłym miesiącu. Nazw dywizji, które już otrzymały systemy, nie ujawniono.

Możliwości systemów

Launched Effects to bezzałogowe statki powietrzne lub ładunki użyteczne uruchamiane z załogowych samolotów, pojazdów lądowych lub platform morskich. W zależności od zasięgu lotu i ładunku użytecznego mogą zapewniać zdolności kinetyczne i niekinetyczne oraz rozszerzać możliwości jednostek bez bezpośredniego narażania personelu na niebezpieczeństwo.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Armia USA kupuje również dla tych systemów różne ładunki użyteczne, w tym do zadań wywiadowczych, obserwacji i rozpoznania, walki radioelektronicznej oraz zadań kinetycznych. Według Graya konfigurację ładunku użytecznego można zmieniać niemal w czasie rzeczywistym, zgodnie z potrzebami konkretnej jednostki.

Dostawy Griffon Aerospace

Większość przekazanych systemów stanowiły dalekozasięgowe zdolności dostarczone przez firmę Griffon Aerospace. Według Graya firma jest w stanie dostarczać armii setki systemów miesięcznie, a pierwszą partię jej aparatów dostarczono około trzy tygodnie po określeniu potrzeby zwiększenia dostaw.

Wojsko nie ujawniło łącznej liczby przekazanych systemów. Gray i prezes Griffon Aerospace Jordan French nie podali również nazw wszystkich platform, które otrzymała armia, lecz poinformowali o dostawach systemów z szerszej linii Launched Effects firmy, w tym bezzałogowca Outlaw.

Czytaj nas na