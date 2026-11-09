Армія США передала Launched Effects 11 із 12 штабних дивізій — Breaking Defense

У США армія передала системи Launched Effects 11 із 12 штабних дивізій, а також усім багатодоменним оперативним групам (MDTF). Про це повідомляє Breaking Defense з посиланням на підполковника Гантера Грея, менеджера програми Launched Effects у Program Acquisition Executive Maneuver Air.

За словами Грея, постачання здійснюють у межах меморандуму міністра оборони Піта Гегсета Drone Dominance, виданого 2025 року. Документ передбачав забезпечення кожної штабної дивізії та MDTF такими системами до кінця 2026 року. Постачання для останньої, 12-ї дивізії планують розпочати наступного місяця. Назви дивізій, які вже отримали системи, не розкривають.

Можливості систем

Launched Effects — це безпілотні літальні апарати або корисні навантаження, які запускають із пілотованих літаків, наземних транспортних засобів або морських платформ. Залежно від дальності польоту та корисного навантаження, вони можуть забезпечувати кінетичні й некінетичні спроможності та розширювати можливості підрозділів без прямого наражання персоналу на небезпеку.

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Армія США також закуповує для цих систем різні корисні навантаження, зокрема для розвідки, спостереження та рекогносцировки, радіоелектронної боротьби й кінетичних завдань. За словами Грея, конфігурацію корисного навантаження можна змінювати майже в реальному часі відповідно до потреб конкретного підрозділу.

Постачання Griffon Aerospace

Більшість переданих систем становили далекобійні можливості, надані компанією Griffon Aerospace. За словами Грея, компанія здатна щомісяця постачати армії сотні систем, а першу партію її апаратів доставили приблизно через три тижні після визначення потреби наростити поставки.

Загальну кількість переданих систем військові не розкрили. Грей і президент Griffon Aerospace Джордан Френч також не назвали всі платформи, які отримала армія, однак повідомили про поставки систем із ширшої лінійки Launched Effects компанії, зокрема безпілотника Outlaw.

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