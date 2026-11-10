科威特石油公司向阿联酋Adnoc Drilling授予了两份合同，总价值最高为9650万科威特第纳尔，约合3.136亿美元。该公司将提供并运营两座海上自升式钻井平台。据The National报道，这将是Adnoc Drilling首次在阿联酋境外开展海上钻井平台业务。

合同条款

这些合同已获科威特石油公司高级采购委员会批准。合同期限为四年，包括设备动员，并规定可选择延长一年。所述金额不包括可选年度的价值。

Adnoc Drilling计划投入一座自有自升式平台，并以光船租赁方式租用第二座。预计将于2027年第四季度开始作业。该公司预测，这些合同将在2028年带来首个完整年度的财务贡献。

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区域扩张

Adnoc Drilling首席执行官阿卜杜拉·阿尔-梅萨比称，这项交易标志着公司进入科威特海上市场，也是其国际发展的一个步骤。该公司拥有170座钻井平台，其中140座位于阿布扎比。

去年，Adnoc Drilling收购了阿曼MB Petroleum Services 80%的股份，并收购了全球服务公司SLB在科威特和阿曼陆上钻井平台业务70%的股份。科威特正吸引国际石油公司开发海上油田，力争到2035年将产能提高至每日400万桶。

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