南非农民用铁罐和火驱赶大象——Mongabay

在南非林波波省的登斯塔特农场，小农户通过敲击金属罐、使用火和空塑料容器来驱赶远离田地的大象。这些动物夜间进入地块并毁坏庄稼，而庄稼是当地居民的主要收入来源，Mongabay报道。

低成本防护手段

耕种5公顷土地的农民乔门·莫约讲述了一头大象夜间造访番茄地的情况。他表示，当他生火时，大象会离开，但火焰熄灭后又会回来。他还烧过轮胎，但这种方法只能短暂阻止大象。

农场的其他居民敲击小铁罐，在铁丝上挂白色塑料容器，或使用能发出巨大声响的玩具枪。农民说，容器随风移动时，有时能吓跑这些动物。大象可能会习惯重复的声音，因此人们交替使用不同的方法。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

大象迁徙路线上的田地

该农场在种族隔离时期经历强制迁移后，于2010年归还给马切特社区，目前居住着160多人。登斯塔特毗邻马蓬古布韦国家公园，是大马蓬古布韦景观的一部分——大象通过这条走廊在南非、津巴布韦和博茨瓦纳之间迁徙。农民也因狒狒、疣猪、斑马和角马而损失庄稼，但他们称大象对田地的破坏最大。

据一名农民估计，2024年因大象破坏番茄，他收获了8卡车的作物，而原本预计为10卡车。文达大学2018年的一项研究估计，在大马蓬古布韦地区，灌溉农场因大象闯入造成的年度损失，在较轻情况下为3万至5万兰特，在损失严重时超过10万兰特。

南非国家公园代表雷·塔库利指出，巡护员很难驱赶大象，因为它们从博茨瓦纳不同地区进入。他说，一名商业农户能够围起部分作物，而社区的蔬菜种植者无力承担这一费用：据当地估算，为约12英亩的地块设置围栏需要约10万兰特。

关注我们在