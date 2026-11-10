Фермеры в ЮАР отпугивают слонов жестянками и огнем — Mongabay

На ферме Ден Стаат в провинции Лимпопо в ЮАР мелкие фермеры отпугивают слонов от полей стуком по металлическим жестянкам, огнем и пустыми пластиковыми контейнерами. Животные ночью заходят на участки и уничтожают урожай, который является главным источником дохода местных жителей, сообщает Mongabay.

Недорогие средства защиты

Фермер Джоумен Мойо, который обрабатывает участок площадью 5 гектаров, рассказал о ночном визите слона на томатное поле. По его словам, животное уходило, когда он разводил огонь, но возвращалось после того, как пламя угасало. Он также сжигал шину, однако этот способ ненадолго сдержал слона.

Другие жители фермы стучат по небольшим жестянкам, развешивают на проволоке белые пластиковые емкости или используют игрушечные пистолеты, издающие громкий звук. Когда контейнеры движутся от ветра, это, по словам фермеров, иногда отпугивает животных. Слоны могут привыкать к повторяющимся звукам, поэтому люди чередуют разные методы.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Поля на пути слонов

На ферме, которую в 2010 году вернули общине Мачете после принудительных переселений во времена апартеида, живут более 160 человек. Ден Стаат расположен рядом с Национальным парком Мапунгубве и входит в ландшафт Большого Мапунгубве — коридор, по которому слоны перемещаются между ЮАР, Зимбабве и Ботсваной. Фермеры также теряют урожай из-за бабуинов, бородавочников, зебр и гну, но именно слонов называют наиболее разрушительными для полей.

По оценке одного из фермеров, в 2024 году из-за повреждения томатов слонами он собрал восемь грузовиков урожая вместо ожидаемых десяти. Исследование Университета Венды 2018 года оценивало ежегодные потери орошаемых хозяйств в районе Большого Мапунгубве от вторжений слонов в 30–50 тысяч рандов в менее тяжелых случаях и более чем в 100 тысяч рандов при значительных повреждениях.

Представитель Южноафриканских национальных парков Рей Тхакули отметил, что рейнджерам сложно отгонять слонов, поскольку они заходят из разных районов Ботсваны. По его словам, коммерческий фермер смог огородить часть посевов, тогда как овощеводы общины не имеют на это средств: ограждение для участка площадью около 12 акров, по местным оценкам, стоит примерно 100 тысяч рандов.

Читай нас в