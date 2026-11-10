Rolnicy w RPA odstraszają słonie puszkami i ogniem — Mongabay

W gospodarstwie Den Staat w prowincji Limpopo w RPA drobni rolnicy odstraszają słonie od pól, uderzając w metalowe puszki, używając ognia i pustych plastikowych pojemników. Zwierzęta nocą wchodzą na działki i niszczą plony, które są głównym źródłem dochodu miejscowych mieszkańców, informuje Mongabay.

Niedrogie środki ochrony

Rolnik Jowmen Moyo, który uprawia działkę o powierzchni 5 hektarów, opowiedział o nocnej wizycie słonia na polu pomidorów. Jak powiedział, zwierzę odchodziło, gdy rozpalał ogień, ale wracało po zgaśnięciu płomieni. Palił również oponę, jednak ten sposób powstrzymał słonia tylko na krótko.

Inni mieszkańcy gospodarstwa uderzają w małe puszki, zawieszają na drutach białe plastikowe pojemniki albo używają zabawkowych pistoletów wydających głośny dźwięk. Gdy pojemniki poruszają się na wietrze, zdaniem rolników czasami odstrasza to zwierzęta. Słonie mogą przyzwyczajać się do powtarzających się dźwięków, dlatego ludzie stosują naprzemiennie różne metody.

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Pola na trasie słoni

W gospodarstwie, które w 2010 roku zwrócono społeczności Machete po przymusowych przesiedleniach w okresie apartheidu, mieszka ponad 160 osób. Den Staat znajduje się obok Parku Narodowego Mapungubwe i jest częścią krajobrazu Wielkiego Mapungubwe — korytarza, którym słonie przemieszczają się między RPA, Zimbabwe i Botswaną. Rolnicy tracą plony także przez pawiany, guźce, zebry i gnu, ale to słonie nazywają najbardziej niszczycielskimi dla pól.

Według szacunku jednego z rolników w 2024 roku z powodu szkód wyrządzonych przez słonie w uprawach pomidorów zebrał osiem ciężarówek plonów zamiast oczekiwanych dziesięciu. Badanie Uniwersytetu Venda z 2018 roku oszacowało roczne straty na nawadnianych gospodarstwach w rejonie Wielkiego Mapungubwe spowodowane wtargnięciami słoni na 30–50 tys. randów w mniej dotkliwych przypadkach oraz ponad 100 tys. randów przy znacznych zniszczeniach.

Przedstawiciel Parków Narodowych RPA Ray Thakuli zaznaczył, że strażnikom trudno jest przepędzać słonie, ponieważ wchodzą one z różnych rejonów Botswany. Jak powiedział, komercyjny rolnik zdołał ogrodzić część upraw, podczas gdy producenci warzyw ze społeczności nie mają na to środków: ogrodzenie działki o powierzchni około 12 akrów kosztuje, według lokalnych szacunków, około 100 tys. randów.

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