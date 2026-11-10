Фермери в ПАР відлякують слонів бляшанками й вогнем — Mongabay

На фермі Ден Стаат у провінції Лімпопо в ПАР дрібні фермери відлякують слонів від полів стукотом по металевих бляшанках, вогнем і порожніми пластиковими контейнерами. Тварини вночі заходять на ділянки та нищать врожай, який є головним джерелом доходу місцевих жителів, повідомляє Mongabay.

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Фермер Джоумен Мойо, який обробляє ділянку площею 5 гектарів, розповів про нічний візит слона на томатне поле. За його словами, тварина відходила, коли він розпалював вогонь, але поверталася після того, як полум’я згасало. Він також палив шину, однак цей спосіб ненадовго стримав слона.

Інші мешканці господарства стукають по невеликих бляшанках, розвішують на дротах білі пластикові ємності або використовують іграшкові пістолети, що створюють гучний звук. Коли контейнери рухаються від вітру, це, за словами фермерів, іноді відлякує тварин. Слони можуть звикати до повторюваних звуків, тому люди чергують різні методи.

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Поля на шляху слонів

На фермі, яку у 2010 році повернули громаді Мачете після примусових переселень за апартеїду, живуть понад 160 людей. Ден Стаат розташований поруч із Національним парком Мапунгубве та входить до ландшафту Великого Мапунгубве — коридору, яким слони переміщуються між ПАР, Зімбабве та Ботсваною. Фермери також втрачають урожай через бабуїнів, бородавочників, зебр і гну, але саме слонів називають найбільш руйнівними для полів.

За оцінкою одного з фермерів, у 2024 році через пошкодження томатів слонами він зібрав вісім вантажівок урожаю замість очікуваних десяти. Дослідження Університету Венди 2018 року оцінювало щорічні втрати зрошуваних господарств у районі Великого Мапунгубве від вторгнень слонів у 30–50 тисяч рандів у менш тяжких випадках і понад 100 тисяч рандів за значних пошкоджень.

Представник Південноафриканських національних парків Рей Тхакулі зазначив, що рейнджерам складно відганяти слонів, оскільки вони заходять із різних районів Ботсвани. За його словами, комерційний фермер зміг огородити частину посівів, тоді як овочівники громади не мають на це коштів: огорожа для ділянки площею близько 12 акрів, за оцінками місцевих, коштує приблизно 100 тисяч рандів.

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