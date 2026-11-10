悬挂新加坡国旗的Navig8 Messi油轮在阿曼海岸附近起火。路透社核实的社交媒体火灾视频，以及哥白尼计划的Sentinel-2卫星图像，记录到该船附近区域出现浓密黑烟，据《耶路撒冷邮报》报道。

有关船只遭袭的声明

伊朗国家电视台IRIB援引伊斯兰革命卫队海军的消息称，周日有3艘据称使用“未经授权航线”的油轮在霍尔木兹海峡遭到袭击。Navig8 Messi油轮由Navig8公司运营，ADNOC Logistics & Services拥有该公司的多数股权。两家公司均未回应路透社的置评请求。

另据伊斯兰革命卫队海军称，两艘油轮在海峡内一条“未经授权航线”上触雷后起火。英国海事贸易行动组织UKMTO也表示，周二一艘油轮在阿曼定居点利马东北方向遭到袭击，但未说明是谁发动了袭击。

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海岸上的石油和对基础设施的袭击

由于油轮受损，石油正在流入海中。路透社核实的视频显示，石油已抵达阿曼海岸；卫星图像则记录到阿曼和阿拉伯联合酋长国沿岸附近的油污。

沙特阿拉伯能源部表示，有人试图袭击位于利雅得的一栋沙特阿美建筑：碎片造成有限损坏，没有人员死亡或受伤。根据国际海事组织的数据，自2月底冲突开始以来，该地区已确认130起事件，其中大多数为袭击，至少25名海员死亡。

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