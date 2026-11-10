У побережья Омана загорелся танкер Navig8 Messi, ходящий под флагом Сингапура. Видеозаписи пожара, опубликованные в социальных сетях и верифицированные Reuters, а также спутниковый снимок Sentinel-2 программы Copernicus зафиксировали густой черный дым в районе судна, сообщает Jerusalem Post.

Заявления об ударах по судам

Иранский государственный телеканал IRIB со ссылкой на военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции заявил, что в воскресенье в Ормузском проливе были поражены три танкера, якобы использовавшие «несанкционированные маршруты». Танкер Navig8 Messi находится под управлением компании Navig8, контрольным пакетом которой владеет ADNOC Logistics & Services. Компании не ответили на запросы Reuters о комментарии.

Отдельно ВМС КСИР заявили, что два танкера загорелись после того, как наткнулись на морские мины на «несанкционированном маршруте» в проливе. Британская служба морской торговли UKMTO также сообщила, что во вторник танкер подвергся удару к северо-востоку от оманского населенного пункта Лима, не уточнив, кто нанес удар.

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Нефть на побережье и удары по инфраструктуре

Из-за повреждения танкеров нефть попадает в море. Видео, проверенное Reuters, показало нефть, достигшую побережья Омана, а спутниковые снимки зафиксировали нефтяные пятна у берегов Омана и Объединенных Арабских Эмиратов.

Министерство энергетики Саудовской Аравии заявило, что была предпринята попытка атаковать здание Saudi Aramco в Эр-Рияде: обломки нанесли ограниченный ущерб, погибших и раненых нет. По данным Международной морской организации, с начала конфликта в конце февраля в регионе подтверждено 130 инцидентов, большинство из которых являлись атаками, по меньшей мере 25 моряков погибли.

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