U wybrzeży Omanu zapłonął pływający pod banderą Singapuru tankowiec Navig8 Messi. Nagrania pożaru opublikowane w mediach społecznościowych i zweryfikowane przez Reuters, a także zdjęcie satelitarne Sentinel-2 z programu Copernicus zarejestrowały gęsty czarny dym w rejonie statku — podaje Jerusalem Post.

Oświadczenia o atakach na statki

Irańska telewizja państwowa IRIB, powołując się na siły morskie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, oświadczyła, że w niedzielę w Cieśninie Ormuz trafiono trzy tankowce, które rzekomo korzystały z „nieautoryzowanych tras”. Tankowiec Navig8 Messi jest zarządzany przez spółkę Navig8, której większościowym właścicielem jest ADNOC Logistics & Services. Firmy nie odpowiedziały na prośby Reutersa o komentarz.

Oddzielnie marynarka wojenna KSRG oświadczyła, że dwa tankowce zapłonęły po natrafieniu na miny morskie na „nieautoryzowanej trasie” w cieśninie. Brytyjska służba UKMTO również poinformowała, że we wtorek tankowiec został trafiony na północny wschód od omańskiej miejscowości Lima, nie precyzując, kto przeprowadził atak.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ropa na wybrzeżu i ataki na infrastrukturę

W wyniku uszkodzenia tankowców ropa trafia do morza. Nagranie zweryfikowane przez Reuters pokazało ropę, która dotarła do wybrzeża Omanu, a zdjęcia satelitarne zarejestrowały plamy ropy u wybrzeży Omanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Ministerstwo Energii Arabii Saudyjskiej oświadczyło, że podjęto próbę ataku na budynek Saudi Aramco w Rijadzie: odłamki spowodowały ograniczone szkody, nie ma zabitych ani rannych. Według Międzynarodowej Organizacji Morskiej od początku konfliktu pod koniec lutego w regionie potwierdzono 130 incydentów, z których większość stanowiły ataki, a co najmniej 25 marynarzy zginęło.

Czytaj nas na