Kuwait Oil Company przyznała emirackiej spółce Adnoc Drilling dwa kontrakty o łącznej wartości do 96,5 mln dinarów kuwejckich, czyli około 313,6 mln dolarów. Firma będzie dostarczać i obsługiwać dwie morskie samopodnośne platformy wiertnicze. Jak podaje The National, będą to pierwsze operacje Adnoc Drilling z wykorzystaniem morskich platform wiertniczych poza ZEA.

Warunki kontraktów

Kontrakty zatwierdził Wyższy Komitet Zakupowy Kuwait Petroleum Corporation. Zostały zawarte na cztery lata, w tym mobilizację sprzętu, i przewidują możliwość przedłużenia o kolejny rok. Podana kwota nie obejmuje wartości opcjonalnego roku.

Adnoc Drilling planuje wykorzystać jedną własną samopodnośną platformę, a drugą wyczarterować bez załogi. Rozpoczęcie prac jest oczekiwane w czwartym kwartale 2027 roku. Spółka prognozuje, że kontrakty zapewnią pierwszy pełny roczny wkład finansowy w 2028 roku.

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Ekspansja w regionie

Dyrektor generalny Adnoc Drilling Abdulla Al Messabi nazwał umowę wejściem spółki na kuwejcki rynek morski oraz krokiem w jej rozwoju międzynarodowym. Firma ma 170 platform wiertniczych, z których 140 znajduje się w Abu Zabi.

W ubiegłym roku Adnoc Drilling nabyła 80% udziałów w omańskiej MB Petroleum Services, a także 70% biznesu globalnej firmy usługowej SLB w zakresie lądowych platform wiertniczych w Kuwejcie i Omanie. Kuwejt przyciąga międzynarodowe firmy naftowe do zagospodarowania złóż morskich, dążąc do zwiększenia mocy produkcyjnych do 4 mln baryłek dziennie do 2035 roku.

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