Платформа Spines, имеющая офисы в Израиле и Нью-Йорке и использующая искусственный интеллект для подготовки, издания и продвижения книг, привлекла $64 млн финансирования. Как сообщает Fortune, компания планирует направить средства на развитие продукта и выход на другие англоязычные рынки.

Структура финансирования

Пакет финансирования включает $29 млн в раунде Series A-1, который возглавила венчурная компания Zeev Ventures. В раунде также приняли участие Aleph, NordStar, M-Fund, LionTree и бизнес-ангел Дэн Сенор. Еще $35 млн Spines получит в виде кредитной линии для финансирования роста от инвестиционной компании Twelve.

Компания не раскрыла свою оценку после привлечения капитала. По словам основателя и генерального директора Spines Йехуды Нива, показатель выручки в годовом исчислении достиг $50 млн, что на 400% больше, чем годом ранее.

Услуги для авторов

Spines работает по модели гибридного издательства: авторы платят первоначальный взнос за услуги, а компания также получает долю роялти от продаж. Пакеты стоят от примерно $3 тыс. до $20 тыс.; чаще всего авторы выбирают варианты стоимостью $5–7 тыс. Авторы получают 80% чистых роялти, тогда как ранее их доля составляла 70%.

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Писатели загружают готовую рукопись, после чего ИИ-агенты помогают с редактированием, корректурой, версткой, созданием обложки, подготовкой электронной и печатной версий, переводом, аудиокнигами и маркетинговыми кампаниями. Платформа распространяет книги через более чем 100 каналов, в том числе Amazon, Barnes & Noble и Baker & Taylor.

Spines сообщает, что опубликовала книги более 8 тыс. авторов — в общей сложности около 12 тыс. наименований. По словам Нива, ежемесячно к сервису присоединяются примерно 400 новых писателей. Компания заявляет, что публикует только книги, написанные людьми, и использует программное обеспечение для выявления рукописей, сгенерированных ИИ.

По словам Нива, в Spines работают около 350 человек, из которых примерно 50 занимаются исследованиями и разработкой. Руководство и исследовательская команда базируются в израильской Герцлии, а большинство сотрудников компании работают в Восточной Европе, США и Латинской Америке.

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