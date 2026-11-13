Двое гражданских погибли при нападении на пост в Пакистане — Dawn

Двое гражданских погибли при отражении нападения на пост Кандава на автомагистрали N-25 в округе Мастунг пакистанской провинции Белуджистан. По данным Dawn со ссылкой на полицию, силы безопасности в ходе операции ликвидировали троих нападавших.

Нападение с автомобилем, начиненным взрывчаткой

Представитель полиции Белуджистана заявил, что нападавшие пытались атаковать пост Кандава с помощью автомобиля, начиненного взрывчаткой. По его словам, силы безопасности отразили нападение благодаря оперативным действиям.

Полиция сообщила как минимум о 13 раненых гражданских. Ранения также получили трое военнослужащих Пограничного корпуса Пакистана. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения.

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Повреждения от взрыва

По данным полиции, взрыв повредил расположенные поблизости жилые дома и мечеть. Пакистанское государство называет базирующиеся в Белуджистане террористические группировки Fitna al-Hindustan, связывая это название с утверждениями о якобы роли Индии в терроризме и дестабилизации Пакистана.

В полиции заявили, что операции против группировок, пытающихся подорвать мир, развитие и благосостояние Белуджистана, будут продолжены. Ранее в этом месяце пакистанские военные сообщали о гибели одного военнослужащего и ликвидации 17 нападавших в ходе двух операций на основе разведданных в округах Качхи и Харан.

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