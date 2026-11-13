У Пакистані під час нападу на пост загинули двоє цивільних — Dawn

У районі Мастунг у пакистанській провінції Белуджистан під час відбиття нападу на пост Кандава на автомагістралі N-25 загинули двоє цивільних. За даними Dawn, посилаючись на поліцію, сили безпеки в ході операції ліквідували трьох нападників.

Напад із автомобілем з вибухівкою

Речник поліції Белуджистану заявив, що нападники намагалися атакувати пост Кандава за допомогою автомобіля з вибухівкою. За його словами, сили безпеки відбили напад завдяки оперативним діям.

Поліція повідомила щонайменше про 13 поранених цивільних. Також поранення дістали троє військовослужбовців Прикордонного корпусу Пакистану. Усіх постраждалих доправили до медичних закладів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Пошкодження від вибуху

За даними поліції, вибух пошкодив розташовані поблизу житлові будинки та мечеть. Пакистанська держава називає терористичні угруповання, що базуються в Белуджистані, Fitna al-Hindustan, пов'язуючи цю назву з твердженнями про нібито роль Індії в тероризмі та дестабілізації Пакистану.

У поліції заявили, що операції проти угруповань, які намагаються підірвати мир, розвиток і добробут Белуджистану, триватимуть. Раніше цього місяця пакистанські військові повідомляли про загибель одного військовослужбовця та ліквідацію 17 нападників під час двох операцій на основі розвідувальних даних у районах Качхі та Харан.

Читай нас у