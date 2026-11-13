Dwóch cywilów zginęło w ataku na posterunek w Pakistanie — Dawn

Dwóch cywilów zginęło podczas odparcia ataku na posterunek Kandava przy autostradzie N-25 w dystrykcie Mastung w pakistańskiej prowincji Beludżystan. Jak podaje Dawn, powołując się na policję, siły bezpieczeństwa zabiły podczas operacji trzech napastników.

Atak z użyciem pojazdu wypełnionego materiałami wybuchowymi

Rzecznik policji Beludżystanu oświadczył, że napastnicy próbowali zaatakować posterunek Kandava za pomocą samochodu wypełnionego materiałami wybuchowymi. Według niego siły bezpieczeństwa odparły atak dzięki szybkim działaniom.

Policja poinformowała o co najmniej 13 rannych cywilach. Rany odniosło również trzech żołnierzy pakistańskiego Korpusu Pogranicznego. Wszystkich poszkodowanych przewieziono do placówek medycznych.

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Zniszczenia spowodowane wybuchem

Według policji eksplozja uszkodziła znajdujące się w pobliżu budynki mieszkalne i meczet. Państwo pakistańskie nazywa ugrupowania terrorystyczne mające bazę w Beludżystanie Fitna al-Hindustan, wiążąc tę nazwę z twierdzeniami o rzekomej roli Indii w terroryzmie i destabilizacji Pakistanu.

Policja oświadczyła, że operacje przeciwko ugrupowaniom, które próbują podważyć pokój, rozwój i dobrobyt Beludżystanu, będą kontynuowane. Wcześniej w tym miesiącu pakistańskie wojsko informowało o śmierci jednego żołnierza i zabiciu 17 napastników podczas dwóch operacji opartych na danych wywiadowczych w dystryktach Kacchi i Kharan.

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