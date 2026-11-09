Platforma Spines, mająca biura w Izraelu i Nowym Jorku oraz wykorzystująca sztuczną inteligencję do przygotowywania, wydawania i promowania książek, pozyskała 64 mln dolarów finansowania. Jak informuje Fortune, firma planuje przeznaczyć środki na rozwój produktu i wejście na inne rynki anglojęzyczne.

Struktura finansowania

Pakiet finansowania obejmuje 29 mln dolarów w rundzie Series A-1, której przewodziła firma venture capital Zeev Ventures. W rundzie uczestniczyli również Aleph, NordStar, M-Fund, LionTree oraz inwestor-anioł Dan Senor. Kolejne 35 mln dolarów Spines otrzyma w formie linii kredytowej na finansowanie wzrostu od firmy inwestycyjnej Twelve.

Firma nie ujawniła swojej wyceny po pozyskaniu kapitału. Według założyciela i dyrektora generalnego Spines Yehudy Niva, wskaźnik przychodów w ujęciu rocznym osiągnął 50 mln dolarów, czyli o 400% więcej niż rok wcześniej.

Usługi dla autorów

Spines działa w modelu wydawnictwa hybrydowego: autorzy płacą opłatę początkową za usługi, a firma otrzymuje również część tantiem ze sprzedaży. Pakiety kosztują od około 3 tys. do 20 tys. dolarów; autorzy najczęściej wybierają warianty za 5–7 tys. dolarów. Autorzy otrzymują 80% tantiem netto, podczas gdy wcześniej ich udział wynosił 70%.

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Pisarze przesyłają gotowy rękopis, po czym agenci AI pomagają w redakcji, korekcie, składzie, tworzeniu okładki, przygotowaniu wersji elektronicznej i drukowanej, tłumaczeniu, audiobookach oraz kampaniach marketingowych. Platforma dystrybuuje książki za pośrednictwem ponad 100 kanałów, w tym Amazon, Barnes & Noble i Baker & Taylor.

Spines informuje, że opublikowało książki ponad 8 tys. autorów — łącznie około 12 tys. tytułów. Według Niva do serwisu co miesiąc dołącza około 400 nowych pisarzy. Firma twierdzi, że publikuje wyłącznie książki napisane przez ludzi i wykorzystuje oprogramowanie do wykrywania rękopisów wygenerowanych przez AI.

Według Niva w Spines pracuje około 350 osób, z czego około 50 zajmuje się badaniami i rozwojem. Kierownictwo i zespół badawczy mają siedzibę w izraelskiej Herclijji, a większość pracowników firmy pracuje w Europie Wschodniej, USA i Ameryce Łacińskiej.

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