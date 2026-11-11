W Pekinie, przy Uniwersytecie Chińskiej Akademii Nauk Społecznych, otwarto instytut zajmujący się ochroną i badaniem rzadkich oraz zagrożonych historycznych dyscyplin. Jednocześnie utworzono stowarzyszenie, aby połączyć zasoby w tej dziedzinie w całych Chinach, informuje South China Morning Post.

Pisma zagrożone zniknięciem

Obszary działalności instytutu obejmują około tuzina dawnych pism mniejszości etnicznych, w tym tanguckie i starotybetańskie. Zachowane teksty zapisane tymi pismami zawierają informacje o historii przygranicznych regionów północno-zachodnich Chin. Instytut będzie również prowadził badania nad liczącymi ponad 3 tysiące lat inskrypcjami na kościach wróżebnych, najstarszym znanym w Chinach w pełni ukształtowanym systemem pisma.

Dziekan nowego instytutu, Zhan Long, powiedział telewizji CCTV, że wiele dawnych pism mniejszości etnicznych może zostać utraconych. Część z nich jest już na granicy zaniku, a związane z nimi dokumenty są rozproszone po świecie. Jak zaznaczył, wyszkolenie specjalisty zdolnego do odczytywania dawnego pisma może trwać ponad 10 lat.

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Niedobór badaczy i metody cyfrowe

Według szacunków Nanfang Daily w Chinach dawnym chińskim pismem zajmuje się jedynie około 500 badaczy. Z około 4 500 zidentyfikowanych znaków na kościach wróżebnych niemal dwie trzecie nadal nie zostało odczytanych. W raporcie Chińskiego Narodowego Zarządu Archiwów za 2025 rok wskazano, że w archiwach kraju było nieco ponad 30 specjalistów od dokumentów mandżurskich, choć takich materiałów jest około 5 mln.

Instytut oferuje zintegrowany program kształcenia na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim, a także utworzył laboratorium badań cyfrowych. Według Beijing Daily studenci będą zachęcani do wykorzystywania technologii cyfrowych w badaniach interdyscyplinarnych. Sztuczna inteligencja nie jest jeszcze zdolna do samodzielnego odczytywania dawnych chińskich znaków, jednak według Nanfang Daily może klasyfikować już odczytane znaki na kościach wróżebnych z dokładnością przekraczającą 80%.

SCMP zauważa, że otwarcie instytutu jest częścią działań Pekinu na rzecz wsparcia wrażliwych dziedzin badań nad dawną kulturą i wzmocnienia własnej narracji historycznej. W artykule opublikowanym w maju w Study Times, gazecie szkoły partyjnej Komunistycznej Partii Chin, badacz Du Yunhui napisał, że takie badania mogą dostarczać historycznych i prawnych podstaw dla roszczeń terytorialnych oraz wytyczania granic.

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