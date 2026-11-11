Китай відкрив інститут давніх писемностей — South China Morning Post

У Пекіні при Університеті Китайської академії суспільних наук відкрили інститут для збереження та дослідження рідкісних і зникаючих історичних дисциплін. Одночасно створили асоціацію для об’єднання ресурсів у цій сфері по всьому Китаю, повідомляє South China Morning Post.

Писемності під загрозою зникнення

До напрямів роботи інституту входять близько дванадцяти давніх писемностей етнічних меншин, зокрема тангутська та давньотибетська. Збережені тексти, написані цими писемностями, містять відомості про історію прикордонних районів північного заходу Китаю. Також інститут охоплюватиме дослідження написів на ворожильних кістках віком понад 3 тисячі років — найдавнішої відомої повністю сформованої системи письма Китаю.

Декан нового інституту Чжань Лун заявив телеканалу CCTV, що багато давніх писемностей етнічних меншин можуть бути втрачені. Частина з них уже перебуває на межі зникнення, а пов’язані з ними документи розпорошені по світу. За його словами, підготовка фахівця, здатного розшифровувати давнє письмо, може тривати понад десять років.

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Дефіцит дослідників і цифрові методи

За оцінкою Nanfang Daily, у Китаї давньокитайським письмом займаються лише близько 500 дослідників. Із приблизно 4 500 виявлених знаків на ворожильних кістках майже дві третини досі не розшифровані. У звіті Національного архівного управління Китаю за 2025 рік зазначалося, що в архівах країни було трохи більше ніж 30 спеціалістів із маньчжурських документів, хоча таких матеріалів налічується близько 5 млн.

Інститут пропонує інтегровану програму навчання на бакалаврському, магістерському та докторському рівнях, а також створив лабораторію цифрових досліджень. За даними Beijing Daily, студентів заохочуватимуть застосовувати цифрові технології у міждисциплінарних дослідженнях. Штучний інтелект поки не здатен самостійно розшифровувати давні китайські знаки, однак, за даними Nanfang Daily, може класифікувати вже розшифровані знаки на ворожильних кістках із точністю понад 80%.

SCMP зазначає, що відкриття інституту є частиною зусиль Пекіна з підтримки вразливих напрямів вивчення давньої культури та посилення власного історичного наративу. У статті, опублікованій у травні в газеті партійної школи Компартії Китаю Study Times, дослідник Ду Юньхуей написав, що такі студії можуть надавати історичні та правові підстави для територіальних претензій і розмежування кордонів.

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