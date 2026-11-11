中国成立古文字研究院——《南华早报》

北京中国社会科学院大学成立了一所研究院，用于保护和研究罕见及濒危的历史学科。同时，还成立了一个协会，以整合中国各地这一领域的资源。据《南华早报》报道。

面临消失威胁的文字

该研究院的工作领域包括约12种少数民族古文字，其中包括西夏文和古藏文。以这些文字书写的现存文本包含有关中国西北边境地区历史的信息。该研究院还将开展对距今超过3000年的甲骨文研究，甲骨文是中国已知最早的成熟文字体系。

新研究院院长詹龙对中国中央电视台表示，许多少数民族古文字可能会失传。其中一些已处于消失边缘，与之相关的文献则散落在世界各地。他表示，培养一名能够释读古文字的专家可能需要10多年。

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研究人员短缺与数字方法

据《南方日报》估计，中国仅有约500名研究人员从事古汉字研究。在已发现的大约4500个甲骨文字中，近三分之二至今尚未释读。中国国家档案局2025年的一份报告指出，该国档案馆中专门研究满文档案的专家仅略多于30人，而此类材料约有500万份。

该研究院提供本科、硕士和博士阶段的一体化培养项目，并设立了数字研究实验室。据《北京日报》报道，学生将被鼓励在跨学科研究中应用数字技术。人工智能目前尚无法独立释读古代汉字，但据《南方日报》报道，它能够以超过80%的准确率对已释读的甲骨文字进行分类。

《南华早报》指出，该研究院的成立是北京支持古代文化研究中脆弱领域并强化自身历史叙事努力的一部分。中国共产党党校报纸《学习时报》5月刊登的一篇文章中，研究人员杜云辉写道，这类研究可以为领土主张和边界划定提供历史及法律依据。

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