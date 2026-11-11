В Пекине при Университете Китайской академии общественных наук открыли институт для сохранения и изучения редких и исчезающих исторических дисциплин. Одновременно была создана ассоциация для объединения ресурсов в этой сфере по всему Китаю, сообщает South China Morning Post.

Письменности под угрозой исчезновения

Направления работы института включают около дюжины древних письменностей этнических меньшинств, в частности тангутскую и древнетибетскую. Сохранившиеся тексты, написанные этими письменностями, содержат сведения об истории приграничных районов северо-запада Китая. Институт также будет заниматься исследованием надписей на гадательных костях возрастом более 3 тысяч лет — самой ранней известной полностью сформированной системы письма Китая.

Декан нового института Чжань Лун заявил телеканалу CCTV, что многие древние письменности этнических меньшинств могут быть утрачены. Часть из них уже находится на грани исчезновения, а связанные с ними документы разбросаны по всему миру. По его словам, подготовка специалиста, способного расшифровывать древнее письмо, может занимать более 10 лет.

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Нехватка исследователей и цифровые методы

По оценке Nanfang Daily, в Китае древнекитайским письмом занимаются лишь около 500 исследователей. Из примерно 4 500 выявленных знаков на гадательных костях почти две трети до сих пор не расшифрованы. В отчете Национального архивного управления Китая за 2025 год отмечалось, что в архивах страны было немногим более 30 специалистов по маньчжурским документам, хотя таких материалов насчитывается около 5 млн.

Институт предлагает интегрированную программу обучения на уровнях бакалавриата, магистратуры и докторантуры, а также создал лабораторию цифровых исследований. По данным Beijing Daily, студентов будут поощрять применять цифровые технологии в междисциплинарных исследованиях. Искусственный интеллект пока не способен самостоятельно расшифровывать древние китайские знаки, однако, по данным Nanfang Daily, он может классифицировать уже расшифрованные знаки на гадательных костях с точностью более 80%.

SCMP отмечает, что открытие института является частью усилий Пекина по поддержке уязвимых направлений изучения древней культуры и укреплению собственного исторического нарратива. В статье, опубликованной в мае в газете партийной школы Коммунистической партии Китая Study Times, исследователь Ду Юньхуэй написал, что такие исследования могут предоставлять исторические и правовые основания для территориальных претензий и разграничения границ.

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