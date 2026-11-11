Parlament Europejski i państwa członkowskie UE w Brukseli w Belgii uzgodniły budżet Unii Europejskiej na 2027 rok w wysokości około 199,7 mld euro. Negocjacje trwały do rana, a osiągnięte porozumienie musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzone przez kraje UE i Parlament Europejski, informuje Der Spiegel.

Ostatni budżet obecnego siedmioletniego planu

Budżet na 2027 rok będzie siódmym i ostatnim w ramach obecnych wieloletnich ram finansowych UE na lata 2021–2027. Łączny budżet Unii Europejskiej na ten siedmioletni okres wynosi około 1,1 bln euro i jest finansowany głównie ze składek państw członkowskich.

Uzgodniona kwota jest nieco niższa od propozycji Komisji Europejskiej, która zaproponowała budżet w wysokości 199,9 mld euro. Zgodnie z zamysłem Komisji Europejskiej do priorytetów na 2027 rok powinny należeć konkurencyjność UE, bezpieczeństwo i obrona, a także wsparcie dla Ukrainy.

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Reagowanie na nieprzewidziane wydarzenia

Przedstawiciele państw UE oświadczyli, że porozumienie umożliwi realizację uzgodnionych działań politycznych i programów w 2027 roku. Według nich budżet ma również zapewnić UE zdolność do działania w warunkach przedłużających się kryzysów i wyzwań, w tym związanych z Ukrainą i Bliskim Wschodem, oraz pozwoli reagować na nieprzewidziane wydarzenia.

Dla porównania, budżet UE na bieżący rok wynosi około 190 mld euro. Równolegle w Brukseli trwają negocjacje dotyczące kolejnych wieloletnich ram finansowych na lata 2028–2034. Do rozpatrzenia przedłożono propozycję o wartości 1,826 bln euro, jednak stanowiska państw członkowskich w tej sprawie znacznie się różnią.

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