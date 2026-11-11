在比利时布鲁塞尔，欧洲议会与欧盟成员国就欧盟2027年预算达成一致，规模约为1997亿欧元。谈判持续至清晨，达成的协议仍需得到欧盟国家和欧洲议会的正式批准，《明镜》周刊报道。

现行七年计划的最后一份预算

2027年预算将是欧盟2021年至2027年现行多年期财政框架下的第七份，也是最后一份预算。欧盟在这一七年期间的总预算约为1.1万亿欧元，主要由成员国缴款构成。

商定的金额略低于欧盟委员会的提案，后者提出的预算为1999亿欧元。按照欧盟委员会的设想，2027年的优先事项应包括欧盟竞争力、安全与防务，以及对乌克兰的支持。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

应对不可预见事件

欧盟国家代表表示，该协议将使2027年落实已商定的政策措施和计划成为可能。他们称，预算还应确保欧盟有能力在长期危机和挑战的条件下采取行动，包括与乌克兰和中东有关的危机与挑战，并能够应对不可预见事件。

作为比较，欧盟本年度预算约为1900亿欧元。与此同时，布鲁塞尔正在就2028年至2034年的下一份多年期财政框架进行谈判。一项规模为1.826万亿欧元的提案已提交审议，但成员国在该提案上的立场存在显著分歧。

关注我们在