Європейський парламент і держави-члени ЄС у Брюсселі, Бельгія, погодили бюджет Євросоюзу на 2027 рік обсягом близько 199,7 млрд євро. Переговори тривали до ранку, а досягнуту домовленість ще мають формально затвердити країни ЄС та Європарламент, повідомляє Der Spiegel.

Останній бюджет чинного семирічного плану

Бюджет на 2027 рік стане сьомим і останнім у межах чинної багаторічної фінансової рамки ЄС на 2021–2027 роки. Сукупний бюджет Євросоюзу на цей семирічний період становить близько 1,1 трлн євро та переважно формується з внесків держав-членів.

Погоджена сума дещо менша за пропозицію Європейської комісії, яка пропонувала бюджет у 199,9 млрд євро. За задумом Єврокомісії, серед пріоритетів на 2027 рік мають бути конкурентоспроможність ЄС, безпека й оборона, а також підтримка України.

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Реагування на непередбачені події

Представники країн ЄС заявили, що угода дасть змогу реалізувати погоджені політичні заходи та програми у 2027 році. За їхніми словами, бюджет також має забезпечити спроможність ЄС діяти в умовах тривалих криз і викликів, зокрема пов’язаних з Україною та Близьким Сходом, і дозволить реагувати на непередбачені події.

Для порівняння, бюджет ЄС на поточний рік становить близько 190 млрд євро. Паралельно у Брюсселі тривають переговори щодо наступної багаторічної фінансової рамки на 2028–2034 роки. На розгляд винесено пропозицію обсягом 1,826 трлн євро, однак позиції держав-членів щодо неї суттєво різняться.

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