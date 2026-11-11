Европейский парламент и государства-члены ЕС в Брюсселе, Бельгия, согласовали бюджет Евросоюза на 2027 год в объеме около 199,7 млрд евро. Переговоры продолжались до утра, а достигнутое соглашение еще должны формально утвердить страны ЕС и Европарламент, сообщает Der Spiegel.

Последний бюджет действующего семилетнего плана

Бюджет на 2027 год станет седьмым и последним в рамках действующей многолетней финансовой программы ЕС на 2021–2027 годы. Совокупный бюджет Евросоюза на этот семилетний период составляет около 1,1 трлн евро и преимущественно формируется за счет взносов государств-членов.

Согласованная сумма несколько меньше предложения Европейской комиссии, которая предлагала бюджет в размере 199,9 млрд евро. Согласно замыслу Еврокомиссии, среди приоритетов на 2027 год должны быть конкурентоспособность ЕС, безопасность и оборона, а также поддержка Украины.

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Реагирование на непредвиденные события

Представители стран ЕС заявили, что соглашение позволит реализовать согласованные политические меры и программы в 2027 году. По их словам, бюджет также должен обеспечить способность ЕС действовать в условиях затяжных кризисов и вызовов, в частности связанных с Украиной и Ближним Востоком, и позволит реагировать на непредвиденные события.

Для сравнения, бюджет ЕС на текущий год составляет около 190 млрд евро. Параллельно в Брюсселе продолжаются переговоры по следующей многолетней финансовой программе на 2028–2034 годы. На рассмотрение вынесено предложение объемом 1,826 трлн евро, однако позиции государств-членов по нему существенно различаются.

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