Japoński producent samochodów Honda podniósł prognozę zysku operacyjnego na rok finansowy kończący się w marcu 2027 roku do 780 mld jenów, czyli około 4,9 mld dolarów. Poprzednia prognoza spółki wynosiła 650 mld jenów, jednak nowa ocena nadal jest niższa od oczekiwań analityków na poziomie 839 mld jenów.

Jak informuje The Japan Times, w rewizji prognozy pomogły rekordowa sprzedaż motocykli i wysoki popyt w Ameryce Północnej. Jednocześnie zysk operacyjny Hondy za trzy miesiące do 30 września wyniósł 118 mld jenów, mniej niż prognoza analityków wynosząca 265 mld jenów.

Odpisy związane z pojazdami elektrycznymi

Wiceprezes wykonawczy Hondy Noriya Kaihara oświadczył, że bez uwzględnienia strat związanych z pojazdami elektrycznymi roczny zysk operacyjny spółki jest oczekiwany na poziomie 1,3 bln jenów. Zmiana strategii dotyczącej pojazdów elektrycznych doprowadziła do odpisu aktywów o wartości 2,5 bln jenów. Według Julie Boote, analityczki Pelham Smithers Associates, Honda nie ujęła jeszcze wszystkich związanych z tym kosztów, dlatego mogą one obciążać wyniki w pozostałej części roku finansowego.

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Spółka poinformowała, że sprzedaż motocykli osiągnęła rekordowy poziom w pierwszym półroczu, w szczególności dzięki wzrostowi wolumenów w Indiach i Brazylii. Dział samochodowy jednocześnie traci pozycję w Chinach: w sierpniu sprzedaż Hondy spadła tam o 53% w obliczu konkurencji ze strony lokalnych producentów pojazdów elektrycznych, w tym BYD.

Stawka na hybrydy

Największym źródłem przychodów Hondy pozostają Stany Zjednoczone, gdzie rośnie popyt na kompaktowe oszczędne samochody i hybrydy. Spółka planuje zbudować w stanie Ohio fabrykę o wartości 3 mld dolarów do produkcji nowej generacji samochodów hybrydowych. Produkcja ma rozpocząć się w 2029 roku, a planowany roczny wolumen wynosi 240 tys. pojazdów.

Do marca 2030 roku Honda zamierza zaprezentować na świecie 15 nowych modeli hybrydowych, głównie dla Ameryki Północnej. Jednocześnie spółka obniżyła roczną prognozę sprzedaży samochodów do 3,16 mln sztuk — o 230 tys. mniej niż poprzedni cel.

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