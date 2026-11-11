W USA wybrany kongresmen Demokrata z Ohio Don Leonard oświadczył, że wysoko postawieni ustawodawcy jego partii zagrozili mu utrudnieniem pracy i przeszkodzeniem w reelekcji, jeśli nie poprze lidera demokratycznej mniejszości w Izbie Reprezentantów Hakeema Jeffriesa na stanowisko spikera. Poinformowała o tym 11 listopada Agencja Anadolu.

Warunki poparcia

Według Leonarda wieczorem 10 listopada spotkał się on ze starszymi demokratycznymi ustawodawcami. Twierdzi, że ostrzegli go przed stawianiem warunków poparcia dla Jeffriesa.

Leonard chciał uzyskać zobowiązania dotyczące procedowania poprawki konstytucyjnej, która uchyliłaby orzeczenie Sądu Najwyższego w sprawie Citizens United, dotyczące finansowania kampanii wyborczych. Chciał także doprowadzić do zakończenia poparcia USA dla Izraela i wojny w Iranie.

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Wybrany kongresmen oświadczył, że jego rozmówcy jednoznacznie ostrzegli go przed możliwym odwetem politycznym. Według niego mogłoby to oznaczać utrudnianie mu życia w Waszyngtonie przez kolejne dwa lata oraz pomoc w doprowadzeniu do jego porażki w wyborach w 2028 roku. Leonard nie wymienił urzędników, którzy rzekomo kierowali te groźby, a jego twierdzenia nie zostały niezależnie potwierdzone.

Reakcja kierownictwa partii

Przewodniczący demokratycznej frakcji w Izbie Reprezentantów Pete Aguilar, komentując oświadczenie Leonarda, powiedział, że nie wie, o których starszych Demokratów chodzi. Potwierdził również poparcie dla Jeffriesa i stwierdził, że „nie ma żadnych wątpliwości”, iż zostanie on kolejnym spikerem.

Leonard pokonał urzędującego Republikanina Mike'a Careya w 15. okręgu wyborczym Ohio, który prezydent Donald Trump wygrał przewagą około 10 punktów procentowych w wyborach prezydenckich w 2024 roku. Demokraci w Izbie Reprezentantów mają przeprowadzić wybory kierownictwa partyjnego 18–19 listopada, a pełny skład Izby wybierze spikera 3 stycznia 2027 roku, gdy pracę rozpocznie 120. Kongres.

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