В Южной Корее 120 студентов и около 770 младших школьников участвуют в программе Great Books, построенной на образовательной модели американского St. John’s College. Власти города Чхунчхон в прошлом году начали академическое партнерство с колледжем, чтобы распространять этот подход, сообщает NPR.

Обучение через дискуссии

Участники программы читают классические тексты и обсуждают их на семинарах. В частности, школьники изучают «Франкенштейна» Мэри Шелли, произведения Аристотеля, Уильяма Шекспира, Евклида и корейских авторов, в том числе лауреата Нобелевской премии Хан Ган.

В модели Great Books преподаватели не читают лекции, а направляют дискуссию. Ученики не обращаются к внешним источникам, в том числе к интернету, а опираются на прочитанное, собственные размышления и обмен мнениями с одноклассниками. Во время одного из занятий ученики обсуждали, является ли создание Франкенштейна человеком, а затем — можно ли считать искусственный интеллект человеком.

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Ответ на распространение ИИ

Профессор английского языка и литературы Инчхонского национального университета Ли Ёнхва, который в 2019 году стал соучредителем первой в Южной Корее программы Great Books, считает, что традиционная система оставляет ученикам мало времени на чтение и осмысление из-за необходимости запоминать факты для экзаменов.

Согласно приведенным в материале данным Организации экономического сотрудничества и развития, 51% южнокорейских учеников используют чат-боты с искусственным интеллектом для обучения не реже одного раза в неделю. Ли Ёнхва отметил, что без умения самостоятельно мыслить ученикам будет сложно оценивать качество ответов, которые генерирует ИИ.

В старшей школе Чхунчхона участники программы также читали «Письмо из бирмингемской тюрьмы» Мартина Лютера Кинга-младшего 1963 года и обсуждали, какие законы являются справедливыми и когда граждане должны им подчиняться или не подчиняться. По словам Ли Ёнхвы, ученики связывали эти вопросы с событиями 2024 года, когда граждане и законодатели остановили попытку тогдашнего президента Юн Сок Ёля ввести военное положение.

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