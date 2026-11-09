在韩国，120名大学生和约770名低年级学生参加了“伟大著作”课程，该课程以美国圣约翰学院的教育模式为基础。春川市政府去年与该学院建立学术合作伙伴关系，以推广这一方法，NPR报道。

通过讨论学习

课程参与者阅读经典文本，并在研讨课上进行讨论。尤其是，学生学习玛丽·雪莱的《弗兰肯斯坦》、亚里士多德、威廉·莎士比亚、欧几里得的作品，以及韩国作家的作品，其中包括诺贝尔奖得主韩江。

按照“伟大著作”模式，教师不讲授课程，而是引导讨论。学生不查阅外部资料，包括互联网，而是依靠阅读内容、自己的思考以及与同学交换观点。在一次课堂上，学生讨论了弗兰肯斯坦创造的生物是否是人，随后又讨论人工智能是否可以被视为人。

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对AI普及的回应

仁川国立大学英语语言与文学教授李永华于2019年共同创办了韩国首个“伟大著作”课程。他认为，由于需要为考试记忆事实，传统教育体系留给学生阅读和思考的时间很少。

根据报道援引的经济合作与发展组织数据，51%的韩国学生每周至少使用一次人工智能聊天机器人进行学习。李永华指出，如果没有独立思考的能力，学生将难以评估AI生成答案的质量。

在春川的一所高中，课程参与者还阅读了小马丁·路德·金1963年的《伯明翰监狱来信》，并讨论哪些法律是公正的，以及公民何时应当服从或不服从这些法律。李永华表示，学生将这些问题与2024年的事件联系起来：当时，公民和立法者阻止了时任总统尹锡悦实施戒严的企图。

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