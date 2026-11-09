W Korei Południowej 120 studentów i około 770 młodszych uczniów uczestniczy w programie Great Books, opartym na modelu edukacyjnym amerykańskiego St. John’s College. Władze miasta Chuncheon w ubiegłym roku rozpoczęły partnerstwo akademickie z college’em, aby upowszechniać to podejście, informuje NPR.

Nauka poprzez dyskusje

Uczestnicy programu czytają klasyczne teksty i omawiają je na seminariach. W szczególności uczniowie studiują „Frankensteina” Mary Shelley, dzieła Arystotelesa, Williama Szekspira, Euklidesa oraz koreańskich autorów, w tym laureatki Nagrody Nobla Han Kang.

W modelu Great Books wykładowcy nie prowadzą wykładów, lecz kierują dyskusją. Uczniowie nie korzystają z zewnętrznych źródeł, w tym z internetu, lecz opierają się na przeczytanych tekstach, własnych przemyśleniach i wymianie poglądów z kolegami z klasy. Podczas jednych z zajęć uczniowie dyskutowali, czy stworzenie Frankensteina jest człowiekiem, a później — czy sztuczną inteligencję można uznać za człowieka.

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Odpowiedź na upowszechnianie się AI

Lee Young-hwa, profesor języka angielskiego i literatury na Incheon National University, który w 2019 roku współzałożył pierwszy w Korei Południowej program Great Books, uważa, że tradycyjny system pozostawia uczniom mało czasu na czytanie i refleksję z powodu konieczności zapamiętywania faktów na egzaminy.

Według danych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju przytoczonych w materiale, 51% południowokoreańskich uczniów korzysta z chatbotów opartych na sztucznej inteligencji do nauki co najmniej raz w tygodniu. Lee Young-hwa zaznaczył, że bez umiejętności samodzielnego myślenia uczniom będzie trudno oceniać jakość odpowiedzi generowanych przez AI.

W liceum w Chuncheon uczestnicy programu czytali także „List z więzienia w Birmingham” Martina Luthera Kinga Jr. z 1963 roku i dyskutowali o tym, które prawa są sprawiedliwe oraz kiedy obywatele powinni ich przestrzegać lub im się nie podporządkowywać. Według Lee Young-hwy uczniowie łączyli te pytania z wydarzeniami z 2024 roku, kiedy obywatele i ustawodawcy powstrzymali próbę wprowadzenia stanu wojennego przez ówczesnego prezydenta Yoon Suk Yeola.

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