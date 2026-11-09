В Норвегии оператор национальной электросети Statnett временно остановил бронирование подключений для новых дата-центров. Решение будет действовать до введения правительственной системы лицензирования, которая должна регулировать развитие отрасли. Как сообщает Cyprus Mail, правительство стремится ограничить стремительный рост энергоёмких центров обработки данных на фоне развития искусственного интеллекта.

Лицензии для критической инфраструктуры

Министр цифровизации и государственного управления Торгейр Микаэльсен заявил, что цель новой системы — усилить контроль над ростом числа дата-центров и обеспечить создание именно тех объектов, которые необходимы стране.

По его словам, при лицензировании приоритет получат дата-центры, обслуживающие оборону, полицию, службы экстренного реагирования, медицинские услуги и другую критическую инфраструктуру, в частности мобильные сети и финансовую систему. В то же время Норвегия планирует ограничить доступ к земельным участкам и электроэнергии для глобальных облачных компаний и криптовалютных предприятий, хотя и поддерживает национальные потребности в технологиях искусственного интеллекта.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Спрос на подключения

Норвегия производит больше электроэнергии, чем потребляет, и является её нетто-экспортёром. Однако, согласно приведённым прогнозам, спрос со стороны новых дата-центров в ближайшие годы может привести к дефициту энергии и повышению цен на электричество.

Министр энергетики Терье Осланд сообщил, что с начала года Statnett получил заявки на присоединение новых мощностей общим объёмом 26 000 мегаватт. Это превышает нынешнюю мощность Норвегии, а на дата-центры приходится 75% таких заявок.

Правительство также заявило, что новые дата-центры должны покрывать расходы, которые несёт электросеть. Их также могут попросить построить газовые электростанции для собственного энергоснабжения, в том числе с технологиями улавливания и хранения углерода.

Читай нас в