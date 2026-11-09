W Norwegii operator krajowej sieci elektroenergetycznej Statnett tymczasowo wstrzymał rezerwacje przyłączy dla nowych centrów danych. Decyzja będzie obowiązywać do czasu wprowadzenia rządowego systemu licencjonowania, który ma regulować rozwój tej branży. Jak informuje Cyprus Mail, rząd dąży do ograniczenia szybkiego wzrostu energochłonnych centrów przetwarzania danych w związku z rozwojem sztucznej inteligencji.

Licencje dla infrastruktury krytycznej

Minister cyfryzacji i administracji publicznej Torgeir Micaelsen oświadczył, że celem nowego systemu jest wzmocnienie kontroli nad rosnącą liczbą centrów danych oraz zapewnienie budowy właśnie tych obiektów, których potrzebuje kraj.

Jak powiedział, priorytet w procesie licencjonowania będą miały centra danych obsługujące obronność, policję, służby reagowania kryzysowego, usługi medyczne oraz inną infrastrukturę krytyczną, w tym sieci komórkowe i system finansowy. Jednocześnie Norwegia planuje ograniczyć dostęp do gruntów i energii elektrycznej dla globalnych firm chmurowych oraz przedsiębiorstw kryptowalutowych, choć wspiera krajowe potrzeby w zakresie technologii sztucznej inteligencji.

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Popyt na przyłącza

Norwegia produkuje więcej energii elektrycznej, niż zużywa, i jest jej eksporterem netto. Jednak według przytoczonych prognoz popyt ze strony nowych centrów danych może w najbliższych latach doprowadzić do niedoboru energii i wzrostu cen prądu.

Minister energii Terje Aasland poinformował, że od początku roku Statnett otrzymał wnioski o przyłączenie nowych mocy o łącznej wartości 26 000 megawatów. Przewyższa to obecną moc Norwegii, a centra danych stanowią 75% takich wniosków.

Rząd oświadczył również, że nowe centra danych muszą pokrywać koszty ponoszone przez sieć elektroenergetyczną. Mogą też zostać zobowiązane do budowy elektrowni gazowych na własne potrzeby energetyczne, w tym z wykorzystaniem technologii wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.

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