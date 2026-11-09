在挪威，国家电网运营商Statnett已暂时停止为新数据中心预留并网连接。该决定将持续至政府许可制度出台，该制度旨在规范行业扩张。据Cyprus Mail报道，在人工智能发展的背景下，政府希望限制高耗能数据处理中心的快速增长。

关键基础设施许可

数字化与公共管理部长托尔盖尔·米卡埃尔森表示，新制度的目标是加强对不断增加的数据中心数量的控制，并确保建设的正是该国所需要的设施。

他说，在许可审批中，服务于国防、警察、应急响应部门、医疗服务及其他关键基础设施的数据中心将获得优先权，其中包括移动网络和金融系统。与此同时，挪威计划限制全球云计算公司和加密货币企业获得土地和电力，但仍支持该国对人工智能技术的需求。

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并网需求

挪威的发电量超过其用电量，并且是电力净出口国。不过，根据所引述的预测，未来几年新数据中心的需求可能导致能源短缺和电价上涨。

能源部长泰耶·奥斯兰表示，自年初以来，Statnett已收到总计26,000兆瓦新增容量的并网申请。这超过了挪威目前的容量，其中数据中心占此类申请的75%。

政府还表示，新数据中心必须承担电网产生的成本。它们还可能被要求建设燃气发电厂用于自身能源供应，其中包括采用碳捕集与封存技术的发电厂。

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