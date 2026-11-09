Флорида и Невада избрали первых темнокожих губернаторов — TIME

На промежуточных выборах в США 3 ноября штаты избрали ряд политиков, которые стали первыми в своих штатах представителями этнических, религиозных и ЛГБТК+ сообществ на государственных должностях. В частности, республиканец Байрон Дональдс стал первым темнокожим губернатором Флориды, а генеральный прокурор Невады, демократ Аарон Форд, — первым темнокожим губернатором своего штата.

Как сообщает TIME, демократ Хавьер Бесерра победил на выборах губернатора Калифорнии и станет первым латиноамериканцем, избранным на эту должность. Сенатор-демократ Эми Клобучар стала первой женщиной, избранной губернатором Миннесоты, а демократ Эми Эктон — первой женщиной, избранной губернатором Огайо.

Исторические результаты в Конгрессе и Аризоне

В Аризоне демократ Амиш Шах победил на выборах в Палату представителей и станет первым американцем индийского происхождения, который будет представлять штат в Конгрессе. Демократ Клара Пратте, представительница народа навахо, была избрана в Корпоративную комиссию Аризоны, которая регулирует деятельность коммунальных предприятий. Она станет первой коренной американкой, избранной на общештатную должность в Аризоне.

В Колорадо 29-летняя Мелат Кирос, родившаяся в Эфиопии юристка и докторантка, станет первой темнокожей женщиной, которая будет представлять штат в Конгрессе. В Массачусетсе демократ Дэн Ко станет первым американцем азиатского происхождения, избранным в Палату представителей от штата, а в Небраске Дениз Пауэлл — первой латиноамериканкой, избранной в Конгресс от штата.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В Нью-Джерси хирург египетского происхождения Адам Хамави станет первым мусульманином, который будет представлять штат в Конгрессе. В Нью-Йорке Дариализа Авила Шевалье станет первой мусульманкой, избранной в Конгресс от штата, а Клэр Вальдес — первой коренной американкой, которая будет представлять Нью-Йорк в Палате представителей.

Исторические результаты на уровне штатов

В Алабаме республиканка Кэтрин Робертсон станет первой женщиной, избранной генеральным прокурором штата. Там же демократ Эллисон Монтгомери была избрана первой открытой трансгендерной законодательницей штата.

В Джорджии Пенни Браун Рейнольдс станет первой темнокожей женщиной, избранной государственным секретарем штата, Таня Миллер — первой женщиной на должности генерального прокурора, а Никки Порчер — первой темнокожей женщиной на должности комиссара по вопросам труда. Демократ Бентли Хадгинс также стал первым трансгендерным и небинарным человеком, избранным в законодательный орган Джорджии.

В Мичигане Джереми Мосс станет первым открытым представителем ЛГБТК+ сообщества от штата в Конгрессе, а Джоанна Уэйли — первой трансгендерной законодательницей, избранной в нижнюю палату законодательного органа штата. В Айове Джош Турек, имеющий врожденный порок развития позвоночника — spina bifida — и передвигающийся на инвалидной коляске, станет первым сенатором США от штата с постоянной инвалидностью.

Читай нас в