在11月3日举行的美国中期选举中，各州选出了一批政治人物，他们成为各自州内首批担任公职的族裔、宗教和LGBTQ+群体代表。特别是，共和党人拜伦·唐纳兹成为佛罗里达州首位黑人州长，而内华达州总检察长、民主党人亚伦·福特则成为该州首位黑人州长。

据《时代》杂志报道，民主党人哈维尔·贝塞拉赢得加利福尼亚州州长选举，将成为首位当选该职位的拉丁裔人士。民主党参议员艾米·克洛布彻成为首位当选明尼苏达州州长的女性，民主党人艾米·阿克顿则成为首位当选俄亥俄州州长的女性。

国会和亚利桑那州的历史性结果

在亚利桑那州，民主党人阿米什·沙阿赢得联邦众议院选举，将成为首位在国会代表该州的印度裔美国人。纳瓦霍族代表、民主党人克拉拉·普拉特当选亚利桑那州公司委员会委员，该委员会负责监管公用事业企业。她将成为首位当选亚利桑那州全州性职位的美国原住民女性。

在科罗拉多州，29岁的梅拉特·基罗斯是一名出生于埃塞俄比亚的律师和博士生，她将成为首位在国会代表该州的黑人女性。在马萨诸塞州，民主党人丹·科将成为首位从该州当选联邦众议员的亚裔美国人；在内布拉斯加州，丹妮丝·鲍威尔将成为首位从该州当选国会议员的拉丁裔女性。

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在新泽西州，埃及裔外科医生亚当·哈马维将成为首位在国会代表该州的穆斯林。在纽约州，达里亚莉萨·阿维拉·舍瓦利耶将成为首位从该州当选国会议员的穆斯林女性，克莱尔·巴尔德斯则将成为首位在联邦众议院代表纽约州的美国原住民女性。

州级层面的历史性结果

在阿拉巴马州，共和党人凯瑟琳·罗伯逊将成为首位当选州总检察长的女性。同州的民主党人艾莉森·蒙哥马利当选该州首位公开跨性别身份的州立法者。

在佐治亚州，彭妮·布朗·雷诺兹将成为首位当选州务卿的黑人女性，坦娅·米勒将成为首位担任总检察长的女性，妮基·波彻将成为首位担任劳工专员的黑人女性。民主党人本特利·哈金斯也成为首位当选佐治亚州立法机构成员的跨性别和非二元性别人士。

在密歇根州，杰里米·莫斯将成为该州首位公开身份的LGBTQ+群体国会代表，乔安娜·韦利将成为首位当选该州立法机构下院议员的跨性别立法者。在爱荷华州，患有先天性脊柱发育缺陷——脊柱裂——并使用轮椅的乔什·图雷克，将成为该州首位具有永久性残疾的美国参议员。

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