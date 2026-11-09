Floryda i Nevada wybrały pierwszych czarnoskórych gubernatorów — TIME

W wyborach uzupełniających w USA 3 listopada stany wybrały szereg polityków, którzy jako pierwsi w swoich stanach przedstawiciele społeczności etnicznych, religijnych i LGBTQ+ objęli urzędy publiczne. W szczególności republikanin Byron Donalds został pierwszym czarnoskórym gubernatorem Florydy, a prokurator generalny Nevady, demokrata Aaron Ford, pierwszym czarnoskórym gubernatorem swojego stanu.

Jak informuje TIME, demokrata Xavier Becerra wygrał wybory gubernatorskie w Kalifornii i zostanie pierwszym Latynosem wybranym na to stanowisko. Demokratyczna senator Amy Klobuchar została pierwszą kobietą wybraną na gubernatorkę Minnesoty, a demokratka Amy Acton — pierwszą kobietą wybraną na gubernatorkę Ohio.

Historyczne wyniki w Kongresie i Arizonie

W Arizonie demokrata Amish Shah wygrał wybory do Izby Reprezentantów i zostanie pierwszym Amerykaninem indyjskiego pochodzenia reprezentującym stan w Kongresie. Demokratka Clara Pratte, przedstawicielka Narodu Nawaho, została wybrana do Arizona Corporation Commission, która reguluje działalność przedsiębiorstw użyteczności publicznej. Zostanie pierwszą rdzenną Amerykanką wybraną na urząd ogólnostanowy w Arizonie.

W Kolorado 29-letnia Melat Kiros, urodzona w Etiopii prawniczka i doktorantka, zostanie pierwszą czarnoskórą kobietą reprezentującą stan w Kongresie. W Massachusetts demokrata Dan Koh zostanie pierwszym Amerykaninem azjatyckiego pochodzenia wybranym do Izby Reprezentantów z tego stanu, a w Nebrasce Denise Powell — pierwszą Latynoską wybraną do Kongresu z tego stanu.

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W New Jersey chirurg egipskiego pochodzenia Adam Hamawy zostanie pierwszym muzułmaninem reprezentującym stan w Kongresie. W Nowym Jorku Darializa Avila Chevalier zostanie pierwszą muzułmanką wybraną do Kongresu z tego stanu, a Claire Valdez — pierwszą rdzenną Amerykanką reprezentującą Nowy Jork w Izbie Reprezentantów.

Historyczne wyniki na poziomie stanów

W Alabamie republikanka Katherine Robertson zostanie pierwszą kobietą wybraną na stanowisko prokurator generalnej stanu. Tam demokratka Allison Montgomery została wybrana pierwszą otwarcie transpłciową ustawodawczynią stanową.

W Georgii Penny Brown Reynolds zostanie pierwszą czarnoskórą kobietą wybraną na sekretarza stanu, Tanya Miller — pierwszą kobietą na stanowisku prokurator generalnej, a Nikki Porcher — pierwszą czarnoskórą kobietą na stanowisku komisarza ds. pracy. Demokrata Bentley Hudgins został również pierwszą osobą transpłciową i niebinarną wybraną do parlamentu Georgii.

W Michigan Jeremy Moss zostanie pierwszym otwarcie deklarującym przynależność do społeczności LGBTQ+ przedstawicielem stanu w Kongresie, a Joanna Whaley — pierwszą transpłciową ustawodawczynią wybraną do niższej izby parlamentu stanowego. W Iowa Josh Turek, który ma wrodzoną wadę rozwojową kręgosłupa — rozszczep kręgosłupa — i porusza się na wózku, zostanie pierwszym senatorem USA z tego stanu z trwałą niepełnosprawnością.

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